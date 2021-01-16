Российская фигуристка Алина Загитова попарилась в бане по русским традициям.

Спортсменка опубликовала в сториз инстаграма видео, на котором она пыталась зайти в бассейн на открытом воздухе. В последний момент девушка передумала и под угрозы подруги столкнуть ее убежала босиком по снегу.

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В следующем ролике фигуристка все же прыгнула в бассейн. «Я это сделала!» – подписала она видео с нырком в холодную воду.

  • Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.
  • В 2020-м она выступала в шоу, поступила в университет и вела передачу «Ледниковый период» на Первом канале.

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