Пока ISU отменяет международные старты, а мартовский чемпионат мира находится в подвешенном состоянии (из-за этого от участия уже отказались топовые танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон), ФФККР неустанно придумывает, как держать в тонусе фигуристов и болельщиков, а главное – сильнее поднять популярность фигурного катания на национальном уровне, сделав его еще более узнаваемым и продаваемым.

Федерация анонсировала крутейшую задумку – 5-7 февраля в Москве на льду «Мегаспорта» состоится командный турнир с участием фигуристов сборной России. Спортсменов поделят на две команды, капитанами которых станут Алина Загитова и Евгения Медведева – долгожданное соперничество наконец-то возвращается. Но сами Алина и Женя с соревновательными программами не выступят.

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«Стать капитаном команды в таком турнире – большая честь для меня. Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей», – прокомментировала Загитова.

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Getty Images

«Фигурное катание – очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения», – а вот слова Медведевой.

Кто выступит? По каким правилам?

Одиночницы: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Парное катание: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Тарасова и Морозов Фото: Getty Images

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.

Команды определятся методом жеребьевки, фигуристы покажут короткую и произвольную программы, и сильнейший коллектив будет выявлен по сумме баллов. Также в первый день турнира состоится прыжковый турнир – уникальное событие, которое сейчас сохранено только на всероссийских юношеских соревнованиях. Все это телезрители увидят на Первом канале.

А как же коронавирус?

Да, опасения есть – заявлено, что соревнования пройдут в присутствии зрителей, да и само понятие «командный турнир» не подразумевает социального дистанцирования. Но, в общем-то, большая часть сборной уже переболела (не без стараний ФФККР с банкетами и помпезной жеребьевкой чемпионата России) – остается надеяться, что все будет хорошо.

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