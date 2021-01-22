Юному фигуристу Александру Плющенко, известному как Гном Гномыч, назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина, которая представляет интересы матери Гном Гномыча, Яны Рудковской, о деле против журнала StarHit.

«Сегодня состоялся допрос потерпевшей стороны. В рамках допроса Яна ответила на все вопросы о страданиях Саши Плющенко, о том, как он сильно переживал от полученной психологической травмы в виду публикации о болезни синдромом Аспергера. На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», – приводит слова Бутыриной Sport24.