Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, после завершения карьеры занявшийся тренерской работой, рассказал о трудном детстве – юному фигуристу приходилось даже собирать бутылки, когда он в 1993 году переехал в Санкт-Петербург из Волгограда.

«Нам сняли двухкомнатную квартиру: в одной комнате жил тренер, в другой – мы с девочкой Таней, которая приехала вместе с нами. До катка надо было ехать полтора часа, но все было здорово. А потом меня Мишин взял к себе. Таня уехала домой, мой тренер тоже уехал. И я остался один. Мишин меня поселил в своей квартире, которую он отдал под учеников.

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Там было три испанца, два корейца, три англичанина и я. А комнат тоже было две. Там я научился чуть-чуть разговаривать на испанском – мы с моим соседом Мигелем до сих пор дружим, у нас день рождения в один день, он сейчас возглавил в Испании одну из школ по роликовому спорту.

Потом приехала мама, посмотрела на меня, а я был ну просто катастрофа: перестал слушаться. Папа работал на трех работах, чтобы нас прокормить. Мы с мамой сняли комнату в коммунальной квартире с пятью соседями. Комнатка была очень маленькая: помещался диванчик и одна раскладушка, стоял маленький стол, один стул и шкаф тоже небольшой. За стеной жил человек, который каждый день напивался. А стенка между нашими комнатами была из картона. И вот он ее постоянно пробивал к нам. Зато жить там было удобно: до дворца спорта «Юбилейный» буквально пять минут.

Евгений Плющенко Фото: Getty Images

(На следующей квартире крысы) вечерами выползали: мы жили на втором этаже. Гигантские твари, ужас! Приехал к нам батя, посмотрел и сказал: «Я вам сейчас мышеловки поставлю». Ну вот правда, не было тогда возможности нас оттуда забрать. Батя старался как мог. Родители, кстати, чуть не продали в Волгограде все. Тогда можно было продать там квартиру, гараж и дачу и купить на эти деньги в Питере комнату в коммунальной квартире. Мне было двенадцать лет, но я сказал: «Ни в коем случае этого не делайте. Если у меня не получится, где мы будем жить и что будем делать? Так хоть в Волгоград вернемся».

Тяжелое было время. Мы с мамой собирали бутылки. Она стеснялась этого очень, я говорил: «Мама, постой, я сейчас сам сбегаю». Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки», – цитирует 38-летнего Плющенко Tatler.

В межсезонье к Плющенко от Этери Тутберидзе перешли две фигуристки из сборной России – Александра Трусова и Алена Косторная.

Трусова заняла на чемпионате России третье место, Косторная не участвовала в турнире, так как не успела восстановиться после коронавируса.

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