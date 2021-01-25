Комментарий был оставлен под видео, на котором Тутберидзе помогает Трусовой удобнее усесться на бортик. «Когда говорят, что Этери Георгиевна тиран. #этеригеоргиевнамама», – подписана публикация. Подписчица написала: «А потом эта «мама» публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша *******, а не мама».