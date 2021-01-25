Российская фигуристка Александра Трусова лайкнула в инстаграме комментарий, оскорбляющий ее бывшего тренера Этери Тутберидзе.
Комментарий был оставлен под видео, на котором Тутберидзе помогает Трусовой удобнее усесться на бортик. «Когда говорят, что Этери Георгиевна тиран. #этеригеоргиевнамама», – подписана публикация. Подписчица написала: «А потом эта «мама» публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша *******, а не мама».
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16-летняя Трусова – среди поставивших лайк комментарию. В межсезонье-2020 она покинула группу Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.
- Под руководством Тутберидзе Александра стала бронзовым призером чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России.
- С Плющенко фигуристка также выиграла бронзу на национальном чемпионате.
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