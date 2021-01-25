Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. Некоторые были связаны с весом и правильным питанием.
– Сколько весишь и какой рост?
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– 158. И где-то между 33 кг и 58 кг.
– Сталкивалась ли с РПП? В профессиональном спорте это довольно частое явление.
– Сталкивалась. И даже с его последствиями. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом, – ответила 21-летняя Медведева.
- В сентябре Евгения перешла от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.
- После возвращения в «Хрустальный» она ни разу не вышла на соревновательный лед по состоянию здоровья.
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