Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. Некоторые были связаны с весом и правильным питанием.

– Сколько весишь и какой рост?

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– 158. И где-то между 33 кг и 58 кг.

– Сталкивалась ли с РПП? В профессиональном спорте это довольно частое явление.

– Сталкивалась. И даже с его последствиями. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом, – ответила 21-летняя Медведева.

В сентябре Евгения перешла от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.

После возвращения в «Хрустальный» она ни разу не вышла на соревновательный лед по состоянию здоровья.

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