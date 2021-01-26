Брайан Орсер, бывший тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, почему спортсменка вернулась от него к Этери Тутберидзе.
Канадец считает, что на решение Медведевой стопроцентно повлияла пандемия коронавируса. «У нее не такая виза, как у ее матери. Гарантий не было, но у нее были шансы вернуться в Канаду, когда она была в Японии. Но она не захотела ехать сюда без мамы, которая является важной частью ее повседневной жизни.
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Поэтому она решила вернуться в Россию. Мы регулярно проводили тренировки по FaceTime, но это становилось для нее слишком сложно. Так что она сделала тог шаг, который сделала», – цитирует Орсера IFS Magazine.
- Медведева стала тренироваться у Орсера после сезона-2017/18 – под руководством Тутберидзе у нее не получилось выиграть Олимпийские игры.
- С канадцем Евгения выиграла бронзу чемипоната мира. В сентябре 2020-го объявила о возвращении в «Хрустальный».
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