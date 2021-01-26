Канадец считает, что на решение Медведевой стопроцентно повлияла пандемия коронавируса. «У нее не такая виза, как у ее матери. Гарантий не было, но у нее были шансы вернуться в Канаду, когда она была в Японии. Но она не захотела ехать сюда без мамы, которая является важной частью ее повседневной жизни.