Федерация фигурного катания раскрыла подробности командного турнира с участием фигуристов сборной России и рассказала, как будут проходить прыжковые соревнования.
Сообщается, что прыжковый турнир состоится в первый день, соревноваться будут не команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а команды, составленные из одиночниц и одиночников. Анна Щербкова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева померятся силами с Михаилом Колядой, Андреем Мозалевым, Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым.
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Это беспрецедентный опыт – такого в мировом фигурном катании еще не было.
- Командный турнир состоится 5-7 февраля в Москве на льду «Мегаспорта».
- Прыжковый турнир состоится 5 числа, 6-7 отведены под соревнования команд, капитанами которых станут Загитова и Медведева.
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