Федерация фигурного катания раскрыла подробности командного турнира с участием фигуристов сборной России и рассказала, как будут проходить прыжковые соревнования.

Сообщается, что прыжковый турнир состоится в первый день, соревноваться будут не команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а команды, составленные из одиночниц и одиночников. Анна Щербкова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева померятся силами с Михаилом Колядой, Андреем Мозалевым, Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым.