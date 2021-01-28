ISU решил провести чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.

28 января состоялся совет Международного союза конькобежцев, на котором приняли решение не отменять мировое первенство без изменения сроков проведения, сообщает ТАСС.

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В конце прошлого года совет отменил чемпионат Европы в Хорватии, который планировалось провести в Загребе с 25 по 31 января нынешнего года.

  • В середине января оргкомитет ЧМ-2021 сообщал, что угрозы отмены турнира нет.
  • В прошлом сезоне ISU отменил чемпионат мира в Монреале из-за пандемии коронавируса.

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