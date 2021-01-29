Российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в тренировочной группе Евгения Плющенко, показала необычный способ прыжка.
12-летняя спортсменка исполнила двойной аксель с заложенными за спину руками. Это нестандартно: классическая группировка для прыжка – руки, скрещенные перед собой на груди. В последние годы набрали популярность прыжки с поднятыми вверх руками: элемент с одной поднятой рукой называется тано, с обеими – риппон.
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- Жилина перешла в академию Плющенко в межсезонье-2020 от Этери Тутберидзе.
- Фигуристка владеет тройным акселем, а также четверными тулупом, сальховом и лутцем.
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