Российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в тренировочной группе Евгения Плющенко, показала необычный способ прыжка.

12-летняя спортсменка исполнила двойной аксель с заложенными за спину руками. Это нестандартно: классическая группировка для прыжка – руки, скрещенные перед собой на груди. В последние годы набрали популярность прыжки с поднятыми вверх руками: элемент с одной поднятой рукой называется тано, с обеими – риппон.

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  • Жилина перешла в академию Плющенко в межсезонье-2020 от Этери Тутберидзе.
  • Фигуристка владеет тройным акселем, а также четверными тулупом, сальховом и лутцем.

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