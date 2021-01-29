12-летняя спортсменка исполнила двойной аксель с заложенными за спину руками. Это нестандартно: классическая группировка для прыжка – руки, скрещенные перед собой на груди. В последние годы набрали популярность прыжки с поднятыми вверх руками: элемент с одной поднятой рукой называется тано, с обеими – риппон.