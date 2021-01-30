Александр Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, заявил, что работает только за доллары.

На новом видео Гном Гномыч (так его называют родители) раскрашивает матрешку, и мама в шутку предложила ему работать за игрушки. «Да не буду я выступать. Только за доллары. Настоящие. Я на Гелендваген буду копить», – заявил Саша.

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  • Александр занимается фигурным катанием, как и отец.
  • В 2020 году он выиграл турнир в «Самбо-70» – школе, где работает Этери Тутберидзе.

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