Александр Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, заявил, что работает только за доллары.
На новом видео Гном Гномыч (так его называют родители) раскрашивает матрешку, и мама в шутку предложила ему работать за игрушки. «Да не буду я выступать. Только за доллары. Настоящие. Я на Гелендваген буду копить», – заявил Саша.
Фигурное катание
Плющенко рассказал, как собирал с мамой бутылки
- Александр занимается фигурным катанием, как и отец.
- В 2020 году он выиграл турнир в «Самбо-70» – школе, где работает Этери Тутберидзе.
Фигурное катание
Железняков вызвал на бой Плющенко, но дал заднюю. И это к лучшему
Фигурное катание
Экс-фигуристка сборной ушла из академии Плющенко менее чем через год