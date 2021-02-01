Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что до сих пор получает угрозы от корейских болельщиков за то, что обыграла кореянку Ён-А Ким.

«Безумно переживала, когда после Олимпиады в Сочи столкнулась с ненавистью корейских фанатов. Они не могли простить мне победу над их любимицей Ён-А Ким и завалили инстаграм матерными сообщениями. Писали и в комментарии под постами, и в директ. В основном на английском. Но иногда и на русском, с помощью гугл-переводчика.

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Даже сейчас, семь лет спустя, некоторые никак не угомонятся, продолжают бомбить. То матом обругают, то смерти пожелают, то еще что-нибудь «приятное». Но я уже не обращаю внимания. В какой-то момент задумалась: зачем трачу нервы на хамов, троллей, а может, и ботов? Надо просто блокировать и удалять. Других рецептов не существует», – цитирует 24-летнюю Сотникову «Спорт-Экспресс».

Аделина – первая российская фигуристка, выигравшая на Олимпиаде.

Ён-А Ким – чемпионка Ванкувера-2010.

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