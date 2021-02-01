Российские фигуристки Алина Загитова и Медведева вместе посетят эфир шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Выпуск запланирован на четверг 4 февраля, его покажут в 23:30 по московскому времени. «Евгения Медведева и Алина Загитова расскажут про Кубок Первого канала по фигурному катанию», – говорится в анонсе на сайте телеканала.
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Кубок Первого канала – командный турнир с участием фигуристов сборной России, который пройдет 5-7 февраля в Москве. Загитова и Медведева станут капитанами команд, составы которых определит жеребьевка. Они не будут соревноваться, но выступят с показательными номерами.
- На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Загитова завоевала золото, Медведева – серебро. Обе стали вице-чемпионками в командном турнире.
- После ОИ Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, в сентябре 2020-го вернулась в «Хрустальный» и снова стала одногруппницей Загитовой.
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