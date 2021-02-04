В пятницу, 5 февраля, на льду «Мегаспорта» пройдет уникальный турнир, не имеющий аналогов – прыжковый баттл между женской и мужской командами. Это важная история о равенстве в фигурном катании, которого пока нет: девушкам по-прежнему запрещено прыгать четверные в короткой программе, а компоненты выставляются с заниженным коэффициентом. Из-за этого женщины не могут догнать мужчин по баллам, хотя по технике произвольной довольно часто выигрывают.

В Москве женскую команду представят Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, мужскую – Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов. Веяния в медиа и комментариях однозначны: девчонки без вариантов взгреют парней и докажут в очередной раз, как сильна женская фигурка в России. Девушки стабильны и устойчивы, а коллекционирующих падения юношей зовут ромашками со слабыми нервами.

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Для мировой фигурки победа женщин была бы прорывом и манифестом феминизма. Вот только российскому фигурному катанию больше нужна победа мужчин. По сути, мужское фигурное катание в России закончилось после эпохи Плющенко, причем не без стараний самого Евгения и национальной федерации. В бронзовом призере ЧМ-2011 Артуре Гачинском не видели индивидуальности, называя его клоном Плющенко, карьеру Максима Ковтуна перечеркнуло несправедливое непопадание в Сочи, Михаил Коляда занял третье место ЧМ-2018 скорее вопреки на фоне массовой травли, а чемпионат Европы, где в 2020-м взял золото Дмитрий Алиев, едва ли считается конкурентоспособным турниром без Хавьера Фернандеса.

Дмитрий Алиев Фото: Getty Images

Парням постоянно напоминали, какие они слабые и безвольные на фоне трудяг-девчонок, штампующих четверные и при этом не падающих. А все же ясно – тут действует пресловутая присказка про яхту, которая поплывет или нет в зависимости от своего имени. И каково спортсменам, чья психика наиболее подвижна, регулярно слушать о своей бездарности и бесполезности? Поражение от девушек в прыжковом турнире – определенно не то, что сейчас нужно набравшему форму и мощно вернувшемуся на лед Коляде. Или Алиеву, Мозалеву и Игнатову в преддверии финала Кубка России – зарубы за оставшееся место на чемпионате мира. Нет, я не желаю поражения девчонкам: они великолепны и вместе, и каждая по-своему. Но они об этом знают. Они знают, что невероятно круты и останутся такими в любом случае. Поэтому я буду вот так несолидарно болеть за мужскую команду.

Какими прыжками владеют участники?

Полный набор элементов ультра-си на данный момент – шесть прыжков: четверные тулуп, лутц, флип, сальхов и риттбергер, а также аксель в три с половиной оборота. Из восьми участников и участниц всеми элементами владеет только Трусова: пять прыжков она исполняла на соревнованиях, риттбергер – на тренировках. Наиболее нестабилен у Саши тройной аксель.

Боевые прыжки Щербаковой – реберные лутц и флип: тулуп она прыгала еще до перелома в 2018-м, и больше он не проявлялся. Валиева успешно пробовала на соревнованиях триксель и тулуп, а тройной аксель Туктамышевой – уже легенда. На тренировках она чисто исполняла и четверной тулуп, но единственная соревновательная попытка была неудачной.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Возможно, в современных реалиях это прозвучит удивительно, но парни более вариативны: каждый владеет четырьмя видами ультра-си. Алиев в текущем сезоне выступал слишком мало из-за болезней, Мозалев и Игнатов регулярно валились со сложных риттбергера и флипа, а вот мем «Коляда опять упал» больше не актуален – после перехода к Алексею Мишину Михаил стоит на ногах крепко, а в качестве ошибки иногда проскакивает разве что бабочка на трикселе.

Из четверных Коляда прыгал на соревнованиях сезона-2020/21 только тулуп, хотя владеет и лутцем (пожалуй, лучшим в мире), и сальховом. Но исполнение прыжков в прокате и в тренировочном режиме – разные вещи. Сделать сольный четверной лутц на развлекательном прыжковом турнире явно проще, чем во время программы на важном старте. Поэтому стоит ждать равной и яркой борьбы.

По каким правилам проходит турнир?

Официального регламента не было, но по информации «Р-Спорта», турнир пройдет в формате трех раундов. В первом каждая команда прыгнет четыре разных элемента – фигуристы договорятся, кто какой прыжок исполнит. Во втором раунде участники покажут свои самые сложные прыжки, в третьем каждый фигурист сделает каскад из пяти прыжков.

Судейство будет осуществляться по системе ISU, где каждый прыжок имеет свою стоимость, которая может быть понижена или повышена благодаря коэффициенту GOE. Судьи также выставляют недокруты или неясные/неверные ребра. Опасения вызывает то, что в бригаду пригласили не профессиональных рефери, а людей, не имеющих судейской лицензии – Татьяну Тарасову и Максима Транькова. Остальные члены жюри пока не названы, но будет неудивительно, если оценивать прыжки посадят Елену Исинбаеву. Это прискорбно: все же хотелось бы настоящих баллов, а не подобия «Ледникового периода».

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