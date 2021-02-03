Российская фигуристка Алена Косторная пропустит командный Кубок Первого канала. В декабре спортсменка перенесла заражение коронавирусной инфекцией и не выступила на чемпионате России.
«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», – гласит заявление на сайте ФФККР.
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- Командный Кубок Первого канала будет проходить с 5 по 7 февраля в ДС «Мегаспорт» в Москве.
- Формат турнира подразумевает соревнование двух команд, в состав которых войдут лучшие фигуристы России. Команды сформируют после жеребьевки, капитанами станут Евгения Медведева и Алина Загитова.
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