Российская фигуристка Алена Косторная пропустит командный Кубок Первого канала. В декабре спортсменка перенесла заражение коронавирусной инфекцией и не выступила на чемпионате России.

«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», – гласит заявление на сайте ФФККР.