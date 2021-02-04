Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров порассуждал о фигурном катании и противостоянии Алины Загитовой с Евгенией Медведевой.

– Вы сказали, что ваша дочка занимается фигурным катанием. Следите за этим видом спорта?

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– Конечно, слежу. Мне это интересно. Для меня главный фаворит – моя дочь. Очень переживаю за нее.

– А как же Загитова и Медведева?

– Слышал об их скором противостоянии в роли тренеров. Но я буду болеть за красивое катание. И Женя, и Алина – молодцы. Они многого добились в спорте. Считаю, обе заслужили уважения.

– В фигурном катании становятся чемпионами в 15-17 лет. И чем старше фигуристка, тем ей сложнее. Согласны?

– Да. Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология.

– Например, та же Анна Семенович. С ее размером груди ей пришлось тяжко в фигурном катании.

– Ну вот о чем я и говорю. Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи, – цитирует 37-летнего Быстрова «Спорт-Экспресс».

Семенович выступала в танцах на льду, где не нужно прыгать, а карьеру завершила из-за травмы мениска.

Быстров не играет на профессиональном уровне с 2018 года, его последним клубом стал «Тосно» из Ленинградской области.

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