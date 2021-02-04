5-7 февраля на льду «Мегаспорта» в Москве состоится Кубок Первого канала – командный турнир с участием фигуристов сборной России и уникальное мероприятие, у которого еще не было аналогов. Конечно, на соревнованиях будет задействован элемент шоу, но это не отменяет высокой ценности ивента. Рассказываем, где и во сколько смотреть турнир, а главное – за кем следить.

Расписание трансляций

Фигурное катание Стартует прыжковый турнир. Почему Коляде и Алиеву победа важнее 3 ЧАСА НАЗАД

Все прокаты в прямом эфире покажет сайт Первого канала, на телевидении турнир протранслируют не в полном объеме.

5 февраля, пятница

Прыжковый фестиваль – 15:00 мск (21:30 – Первый канал)

Жеребьевка – 16:00 мск

Александра Трусова Фото: Getty Images

6 февраля, суббота

Короткая программа – 17:00 мск (17:45 – Первый канал)

7 февраля, воскресенье

Произвольная программа – 17:00 мск (17:20 – Первый канал)

Состав участников

За два дня до старта турнира была объявлено о снятии действующей чемпионки Европы Алены Косторной – она продолжает восстановление после коронавируса и готовится к финалу Кубка России (там пройдет дополнительный отбор на чемпионат мира). Вместо Косторной выступит Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе.

Одиночницы: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова, Майя Хромых.

Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Парное катание: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.

По каким правилам проходит турнир?

На прыжковом фестивале сразятся женская и мужская команды. У девушек выступят Трусова, Щербакова, Валиева и Туктамышева, у парней – Коляда, Алиев, Мозалев и Игнатов. Турнир пройдет в формате трех раундов. В первом каждая команда прыгнет четыре разных элемента – фигуристы договорятся, кто какой прыжок исполнит. Во втором раунде участники покажут свои самые сложные прыжки, в третьем каждый фигурист сделает каскад из пяти прыжков. Судейство будет осуществляться по системе ISU.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

После прыжкового бума состоится жеребьевка, где всех участников разделят на две команды. В каждую попадут три одиночницы, три одиночника, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Капитанами команд станут Алина Загитова и Евгения Медведева. Они соревноваться не будут – только настраивать своих фигуристов на выступления. Потом главные звезды откатают показательные номера.

«По большому счету ничем они не будут заниматься, они привлекут больше телезрителей, конечно, имена. Будут говорить: «Давай соберись» – и все соберутся», – так деятельность Алины и Евгении на Кубке Первого канала описал тренер Александр Жулин.

В субботу и воскресенье участники покажут короткие и произвольные программы соответственно. Логично, что набравшая большую сумму баллов команда станет победителем.

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