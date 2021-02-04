«Музыку к моей произвольной написал армянский композитор Ара Геворкян, я по папиной линии тоже армянка. Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах. Он перешел к Азербайджану. Мне очень важно, когда я катаю программу, подбодрить мой народ, кровь которого течет в моих жилах, и чтобы Арцах вернули в Армению.

Сама я в Арцахе, к сожалению, не была, но хочу на льду одержать победу в честь своей страны. К тому же, совсем недавно у меня умерла моя бабушка армянских кровей, когда я катала эту программу. Это тоже для меня важно. Я хочу, чтобы все видели, как хорошо эту программу поставил Даниил Маркович Глейхенгауз, как хорошо она у меня получается», – приводит слова Петросян «Спорт-Экспресс».