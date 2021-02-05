«Любимый элемент Жени – сальхов. Про характер я могу сказать, что в спорте мне всегда нравилось в Жене, что она всегда идет до конца и борется», – сказала Загитова.

«Алина умеет очень много работать, не останавливаясь: идти, прыгать, не получается – еще, еще, через преодоление. У всех спортсменов бывает много травм, у нас у всех все болит. Алина умеет все это преодолевать: колени, голеностопы. Перед Олимпиадой это было очень хорошо видно. Нам было тяжело на сборах перед Олимпиадой, но вот Алина хорошо очень подготовилась к Олимпиаде и прошла все с высоко поднятой головой. Потому что болело, правда, много чего у нас», – рассказала Медведева.