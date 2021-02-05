Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева впервые после Олимпиады-2018 появились в медиапространстве вместе: девушки посетили телепередачу «Вечерний Ургант» в преддверии командного турнира «Кубок Первого канала». Спортсменки ответили на вопрос о качествах друг друга и поучаствовали в забавном конкурсе.
«Любимый элемент Жени – сальхов. Про характер я могу сказать, что в спорте мне всегда нравилось в Жене, что она всегда идет до конца и борется», – сказала Загитова.
«Алина умеет очень много работать, не останавливаясь: идти, прыгать, не получается – еще, еще, через преодоление. У всех спортсменов бывает много травм, у нас у всех все болит. Алина умеет все это преодолевать: колени, голеностопы. Перед Олимпиадой это было очень хорошо видно. Нам было тяжело на сборах перед Олимпиадой, но вот Алина хорошо очень подготовилась к Олимпиаде и прошла все с высоко поднятой головой. Потому что болело, правда, много чего у нас», – рассказала Медведева.
В конце выпуска фигуристки поучаствоали в соревновании по переманиванию собак – нужно было приманить животное к себе. Победила Алина.
- На ОИ-2018 Загитова стала чемпионкой, Медведева заняла второе место. В межсезонье Евгения уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, в сентябре-2020 вернулась к Этери Тутберидзе.
- 5-7 февраля в Москве пройдет командный тренир с участием фигуристов сборной России. Загитова и Медведева будут капитанами команд.