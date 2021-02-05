На юниорском чемпионате России по фигурному катанию произошла беспрецедентная ситуация – в произвольной программе юношей судейская бригада перепутала четверной и тройной прыжки. Из-за ошибки пришлось перераспределять медали и менять между собой фигуристов, занявших третье и четвертое места.

Пострадали Егор Рухин, чей четверной сальхов посчитали тройным, и Илья Яблоков. Без четверного Рухин оставался без медали, но затем судейскую ошибку заметили и переместили фигуриста на бронзовую позицию. Решающая надбавка позволила Егору на 1,47 балла опередить Илью.

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Ситуацией особо возмутилась Татьяна Тарасова. «Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада – значит, ее нет, судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год», – заявила Тарасова в комментарии ТАСС.

ФФККР назвала грубейшую и недопустимую ошибку человеческим фактором. «Это же было ненарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой все это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться. Ошибки должны быть исправлены», – сказал президент федерации Александр Горшков.

«Это была техническая ошибка, ошибка ввода», – вторит боссу гендир Александр Коган.

Невнятные объяснения чиновников ввергли Татьяну Анатольевну в еще больший гнев: «Ошибку судей называют человеческим фактором? 11 человек не видят четверной прыжок, и это они называют человеческим фактором?! – восклицала она. – Пусть тогда эти люди не занимаются судейством. Почему такое снисхождение к судьям? Это же не один человек не увидел, как так можно? О каком объективном судействе мы можем говорить? Это не человеческий фактор – это античеловеческий фактор. Ребенку как быть в такой ситуации? Совершенно обнаглели! Я и представить не могла, что когда-нибудь услышу подобное».

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

Негодует и Елена Буянова – тренер Рухина. «Это была сильнейшая разминка, ребята боролись за результат. Мы шли на максимальную сложность, и единственный, кто прокатался с тремя четверными прыжками, был Рухин. Я считаю, что недопустимо поставить в протоколе вместо четверного прыжок тройной. Для меня это категорически неприемлемо, когда такие ошибки на главном старте сезона допускают судьи, которых я глубоко уважаю», – сказала Елена Германовна.

Претензии Тарасовой оправданы?

Перепутать четверной и тройной – нонсенс и позор для судей, и ярость Татьяны Анатольевны полностью оправдана. Но она не совсем права, говоря про 11 человек, которые проморгали ошибку. Судейская бригада на Первенстве состояла из главного судьи, технического контролера, технического специалиста и его ассистента, а также девяти судей из разных регионов.

Работа девяти судей – оценить качество элемента: иными словами – выставить коэффициент GOE от -5 до +5. Элементы фиксируют техспециалист с помощником, а техконтролер координирует их работу. Так что виноваты не 11 человек, а максимум трое, но здесь начинается самое интересное. Техническим контролером произвольной программы юношей работал Александр Лакерник – вице-президент ISU и председатель технического комитета.

Лакерник, которому через неделю исполнится 76 лет, судя по его должностям – важная личность в мировой фигурке, входящая в так называемый «бомонд» фигурки русской. Помарка, допущенная специалистом такого уровня, уже выходит за рамки – тем более, вместе с ним ошиблись техспец Александр Кузнецов и его ассистент Павел Черноусов. Становится любопытно, знала ли Татьяна Анатольевна, на кого нападала. Если да – противостояние гигантов Тарасова – Лакерник может затмить непередаваемой атмосферой (в кавычках, конечно же) баттл Тутберизе и Плющенко.

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