На юниорском чемпионате России по фигурному катанию произошла беспрецедентная ситуация – в произвольной программе юношей судейская бригада перепутала четверной и тройной прыжки. Из-за ошибки пришлось перераспределять медали и менять между собой фигуристов, занявших третье и четвертое места.
Пострадали Егор Рухин, чей четверной сальхов посчитали тройным, и Илья Яблоков. Без четверного Рухин оставался без медали, но затем судейскую ошибку заметили и переместили фигуриста на бронзовую позицию. Решающая надбавка позволила Егору на 1,47 балла опередить Илью.
Ситуацией особо возмутилась Татьяна Тарасова. «Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада – значит, ее нет, судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год», – заявила Тарасова в комментарии ТАСС.
ФФККР назвала грубейшую и недопустимую ошибку человеческим фактором. «Это же было ненарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой все это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться. Ошибки должны быть исправлены», – сказал президент федерации Александр Горшков.
«Это была техническая ошибка, ошибка ввода», – вторит боссу гендир Александр Коган.
Невнятные объяснения чиновников ввергли Татьяну Анатольевну в еще больший гнев: «Ошибку судей называют человеческим фактором? 11 человек не видят четверной прыжок, и это они называют человеческим фактором?! – восклицала она. – Пусть тогда эти люди не занимаются судейством. Почему такое снисхождение к судьям? Это же не один человек не увидел, как так можно? О каком объективном судействе мы можем говорить? Это не человеческий фактор – это античеловеческий фактор. Ребенку как быть в такой ситуации? Совершенно обнаглели! Я и представить не могла, что когда-нибудь услышу подобное».
Татьяна Тарасова
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Негодует и Елена Буянова – тренер Рухина. «Это была сильнейшая разминка, ребята боролись за результат. Мы шли на максимальную сложность, и единственный, кто прокатался с тремя четверными прыжками, был Рухин. Я считаю, что недопустимо поставить в протоколе вместо четверного прыжок тройной. Для меня это категорически неприемлемо, когда такие ошибки на главном старте сезона допускают судьи, которых я глубоко уважаю», – сказала Елена Германовна.
Претензии Тарасовой оправданы?
Перепутать четверной и тройной – нонсенс и позор для судей, и ярость Татьяны Анатольевны полностью оправдана. Но она не совсем права, говоря про 11 человек, которые проморгали ошибку. Судейская бригада на Первенстве состояла из главного судьи, технического контролера, технического специалиста и его ассистента, а также девяти судей из разных регионов.
Работа девяти судей – оценить качество элемента: иными словами – выставить коэффициент GOE от -5 до +5. Элементы фиксируют техспециалист с помощником, а техконтролер координирует их работу. Так что виноваты не 11 человек, а максимум трое, но здесь начинается самое интересное. Техническим контролером произвольной программы юношей работал Александр Лакерник – вице-президент ISU и председатель технического комитета.
Лакерник, которому через неделю исполнится 76 лет, судя по его должностям – важная личность в мировой фигурке, входящая в так называемый «бомонд» фигурки русской. Помарка, допущенная специалистом такого уровня, уже выходит за рамки – тем более, вместе с ним ошиблись техспец Александр Кузнецов и его ассистент Павел Черноусов. Становится любопытно, знала ли Татьяна Анатольевна, на кого нападала. Если да – противостояние гигантов Тарасова – Лакерник может затмить непередаваемой атмосферой (в кавычках, конечно же) баттл Тутберизе и Плющенко.