Всем добрый пятничный день! Правообладатели сделали что-то странное с долгожданным прыжковым турниром – в России увидеть его в прямом эфире прекратически невозможно, потому что права на это продали японцам. Обидное и нелогичное решение, но мы все-таки попробуем отследить, что происходит в «Мегаспорте». Напоминаем, женская команда соревнуется против мужской.

Женщины: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева.

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Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

Из «Мегаспорта» передают, что судейская бригада во главе с Татьяной Тарасовой будет оценивать прыжки по системе 6.0. Мда уж, а ведь изначально была хорошая идея.

Далее актуальные посты будут наверху.

15:37. У Камилы получается чисто, но, опять же, можно придираться из-за смены ребра. Таким же элементом отвечает Михаил Коляда – высоко, пролетно и красивейше. Камила получает все 6.0, а Мише 5.9 ставит Тамара Москвина. Эм, странно. Очень.

15:36. В первом раунде Алина отвечает за женскую команду – она уже подъехала к девушкам, и они обсудили все о первом элементе. Камила Валиева пойдет на тройной лутц-тройной тулуп!

15:28 Теперь зрителей знакомят с правилами, пока фигуристы разминаются. Как и сообщалось раньше, три раунда. В первом – каскад из двух тройных прыжков, тройной аксель, четверной прыжок и каскад с четверным прыжком. Выбирают девчонки, а на каждый их прыжок парни должны ответить таким же. Сложненько! И честно ли?

15:26. Называют и тренеров: это Кирилл Давыденко, штабы Алексея Мишина, Евгения Плющенко, Евгения Рукавицына и Этери Тутберидзе. Тренеры на лед, конечно, не выходят – стоят за бортиком. Также представляют жюри. Еще раз: это Аделина Сотникова, Елена Чайковская, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина и Максим Траньков.

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

15:22. Ягудин представляет команды. Первыми для приветствия выезжают девушки – Камила, Александра, Анна и Елизавета. Алексей не удержался и назвал Лизу девочкой из Глазова, все же помнят этот мем от ТАТ? Следом на льду появляются парни – романтичный Дмитрий Алиев (так сказал ведущий), секс-символ Марат Игнатов (так тоже сказал ведущий), Михаил Коляда (на него шуток не нашлось) и Андрей Мозалев – просто чемпион мира среди юниоров.

15:18. Евгения продемонстрировала нежный прокат с тройным сальховом. Ну, церемония открытия закончилась? Ждем самое интересное?

15:15. На лед возвращается Ягудин и анонсирует выступление Евгении Медведевой. Женя выходит с номером под песню Анны Герман «Эхо любви», который уже показывала после чемпионата России.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

15:13. Алина откатала пронзительный мурашечный номер – и это было великолепно. К сожалению, она упала с одного из зубцовых тройных прыжков. Вряд ли это смазало впечатление – это не соревнования. «Алина, ты королева!» – кричат с трибун.

15:09. На лед выходит Алина Загитова с показательным номером – так что начало непосредственно прыжкового феста пока откладывается.

Алина Загитова Фото: Getty Images

15:06. Свет на катке погасили. Команды сидят в отдельных боксах и готовятся выступать. На лед выезжает ведущий – Алексей Ягудин.

15:03. Представляют судей. Это Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Тамара Москвина, Максим Траньков (с выбеленными волосми он демонстрирует зрителям «козу») и Аделина Сотникова.

15:00. Итак, нам уже показывают общий вид «Мегаспорта» и фигуристов с тренерами за бортиками. Надеемся, что найденная на просторах интернета трансляция не подведет. А уж если подведет – извините ;)

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