Алина Загитова и Евгения Медведева определили составы своих команд на Кубке Первого канала. Девушки без жеребьевки по очереди выбирали фигуристов, которые будут их представлять.

Команда Загитовой

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Танцоры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Мужчины-одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Женщины-одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева.

Команда Медведевой:

Танцоры: Степанова/Букин, Скопцова/Алешин, Шевченко/Еременко.

Мужчины-одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Женщины-одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

  • Ранее женская команда обошла мужскую на 55 баллов в прыжковом турнире Кубка Первого канала.
  • Турнир завершится 7 февраля.

Женщины обошли мужчин на 55 баллов в прыжковом турнире

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