Алина Загитова и Евгения Медведева определили составы своих команд на Кубке Первого канала. Девушки без жеребьевки по очереди выбирали фигуристов, которые будут их представлять.
Команда Загитовой
Танцоры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Мужчины-одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Женщины-одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева.
Команда Медведевой:
Танцоры: Степанова/Букин, Скопцова/Алешин, Шевченко/Еременко.
Мужчины-одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Женщины-одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
- Ранее женская команда обошла мужскую на 55 баллов в прыжковом турнире Кубка Первого канала.
- Турнир завершится 7 февраля.