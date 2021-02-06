На командном турнире сборной России в «Мегаспорте» фигуристы представили короткие программы: по итогам первого соревновательного дня лидирует команда Алины Загитовой, вырвавшаяся вперед благодаря выступлениям одиночниц. Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева перекатали Елизавету Туктамышеву, Майю Хромых и Александру Трусову – в тройке Медведевой безупречной была только Саша.

Загитова и Медведева предстали в роли двух капитанов, а еще у каждой команды были так называемые ведущие-конферансье, которые встречали фигуристов в kiss and cry. «Красную машину» Загитовой курировал Алексей Ягудин, «Время первых» Медведевой – Максим Траньков. Мужчины должны были создать элемент вовлеченности для зрителей в «Мегаспорте» и на диване, помочь донести до них эмоции спортсменов.

Фигурное катание Команда Загитовой укатала фигуристов Медведевой после первого дня ЧЕРЕЗ ЧАС

У сменившего имидж Транькова (он уже попросил в инстаграме не называть его Геллертом Гриндевальдом из «Фантастических тварей») это получилось, у Ягудина – абсолютно нет. Алексей, добрый и поддерживающий ведущий «Ледникового периода», буквально втаптывал в грязь тех, кто ошибся. «Что это было?!» – крикнул он в лицо танцору Егору Базину, споткнувшемуся на твиззлах.

«У тебя, Алина, всегда все почему-то отлично. Нет, не отлично – мы будем сейчас разбираться, – отчитывал Ягудин Андрея Мозалева после неудачного выступления. – Хорошо, что не три срыва!» – он продолжил комментировать прокат Мозалева выпадом в сторону Михаила Коляды, который в короткой программе командника на ОИ-2018 испортил три элемента. Прошло три года, а Ягудин до сих пор не успокоился.

«Что, доволен? – укол в адрес Дмитрия Алиева, который упал с дорожки шагов. – И мы недовольны. Иначе мы тебя быстро первым поездом отправим в Ухту через Уфу, будешь стрелять там».

Несчастные фигуристы терялись от такого напора и не знали, что ответить, пытаясь робко промямлить дежурное «будем разбираться с тренерами», а Ягудин был еще громче и настойчивее. Он совсем забыл, что командный турнир – шоу, пусть и с соревновательным элементом. Шоу, созданное ради милоты, обнимашек и улыбок. Ягудин встречал спортсменов словно с проигранной кровопролитной войны, и на его фоне особенно достойно смотрелся Траньков, завсегдатай современных шоу, поддерживающий своих ребят и понимающий, что к чему.

Лучшим ответом Ягудину был чистейший прокат Коляды на 105,42 балла – и за сегодняшний, и за вчерашний скрытый стеб. Нетрудно догадаться, что болельщики фигурного катания взорвались недовольством в адрес чемпиона Солт-Лейка. Взорвались заслуженно – не всегда можно вынести в подборку твит, потому что каждый второй содержит нецензурную лексику.

«Сколько же гадостей Ягудин наговорил Андрюше... Андрей, ты огромный молодец и самый-самый лучший!»

«Почему все видят, как отвратительно себя ведет Ягудин, но не видит Первый канал?»

«А почему Ягудин такой мерзкий? Даже Плющ поприятнее будет».

«Заберите микрофон у Ягудина, пожалуйста! Невозможно смотреть только из-за него».

«Ягудин такая токсичная тварь, я не выдерживаю просто».

В воскресенье 7 февраля фигуристы выйдут на лед с произвольными программами. Хотелось бы надеяться, что редакторы Первого канала прислушиваются к зрительским отзывам и намекнут Ягудину, что нужно вести себя более корректно даже после ошибок спортсменов.

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