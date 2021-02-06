В Москве стартовал командный турнир сборной России по фигурному катанию – Кубок Первого канала. В соревновании участвуют команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой, и после первого дня вперед вырвалась сборная Алины.

Положение дел после четырех видов из восьми такое: команда Загитовой («Красная машина») – 931,41, команда Медведевой («Время первых») – 912,92.

Фигурное катание Загитова и Медведева сами выбрали составы на Кубке Первого канала ВЧЕРА В 16:44

После танцев лидировала команда Медведевой: Алину подвели Худайбердиева и Базин (Егор упал с твиззлов). После соревнований мужчин лидерство «Время первых» упрочилось: у Евгении Михаил Коляда набрал за 105 баллов, Марк Кондратюк тоже чисто откатал, но с каскадом 4-2 вместо 4-3, Александр Самарин развалил прокат. У Загитовой все трое – Мозалев, Алиев, Игнатов – с помарками, Дмитрий упал с дорожки шагов.

Далее выступили девушки. Команда Евгении: Елизавета Туктамышева упала с трикселя, Майя Хромых просто на ровном месте, Александра Трусова выступила без помарок. Команда Алины: Дарья Усачева и Анна Щербакова откатали без ошибок, Камила Валиева исполнила триксель.

«Красная машина»

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

«Время первых»

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко

За день до начала турнира Загитова упала во время показательного номера.

Медведева откатала чисто.

Фигурное катание Загитова и Медведева посоревновались в переманивании собак ВЧЕРА В 06:22