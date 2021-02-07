Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко пообещал подарить ученице айфон за освоение тройного акселя.

Плющенко похвастался успехом 12-летней Софьи Титовой в инстаграме. Видео прокомментировала его жена – музыкальный продюсер Яна Рудковская. «12-й айфон – приз за аксель от Евгения Викторовича? Софа, молодец! Добила!» – написала Рудковская. Плющенко ответил: «Я когда-то не сдерживал свои обещания? Завтра вместе вручим».