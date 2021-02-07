Кубок Первого канала – командный турнир с участием фигуристов сборной России – завершается произвольными программами. Соревнуются команды капитанов Алины Загитовой и Евгении Медведевой, куда входят по три одиночницы и одиночника, по три танцевальных дуэта и по две спортивных пары.
После коротких программ лидирует команда Загитовой, которая вышла вперед только после выступлений девушек. Ранее по итогам трех видов побеждали фигуристы Медведевой.
Команда Загитовой «Красная машина» – 931,41 балла.
Команда Медведевой «Время первых» – 912,92 балла.
Составы можно вспомнить здесь, а мы начнем текстовую трансляцию произвольных программ. Внимание – вы узнаете все раньше, чем покажут по Первому каналу: мы передаем результаты в режиме реального времени.
Далее актуальные посты будут наверху.
18:04. Очередность катания парней – Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Марк Кондратюк и Михаил Коляда. Первая тройка катается в команде Загитовой, вторая – у Медведевой. А техконтролером в жюри заявлен Александр Лакерник – надеемся, он не перепутает четверные с тройными, как на Первенстве России.
А болельщицы в твтитере ждут улыбку ну слишком серьезного Коляды.
18:00. 1291,03 балла сейчас у «Времени первых» Медведевой, 1305,95 – у «Красной Машины» Загитовой. Танцоры Жени выступили лучше и сократили отставание до 14,92 балла.
17:58. Женя Медведева очень громко и эмоционально переживала в k&c за лучшую подругу! Максим Траньков не выбирает эпитетов – от оттенков серого перешел на цвета радуги. Итак, 123,34 балла! Ждем общую сводку оценок, пока на раскатку выходят одиночники.
17:49. Survivor в «Мегаспорте»! Алина наблюдала особенно внимательно – ведь у нее был показательный номер под эту музыку. Судьи расщедрились для ярких Тиффани и Джона на 128,05 балла. А завершают танцевальную программу чемпионы мира среди юниоров 2018 года Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Команда «Время первых»!
17:42. Какой зажигательный танец выдали Софья и Игорь! Подняли публику, ну очень мощный прокат на 120,57 балла. Теперь на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – последний дуэт Алины Загитовой.
17:33. Вчера Базин ошибся на твиззлах и заслужил жесткое порицание от Алексея Ягудина, который царит в кике «Красной машины». Сегодня все более-менее – Ягудин сообщает, что получил от катания наслаждение. А Лиза и Егор получили от судей 123,09 балла. На лед выходят Софья Шевченко и Игорь Еременко, они представляют команду Евгении.
17:24. Аннабель и Андрей визуально прокатали чисто, но разбора не будет – вы ведь все равно не понимаете в танцах, всех этих паттернах и других сложных аббревиатурах в углу экрана? В общем, Морозов (да-да, она не Морозова, а то редакторы постоянно меня правят) и Багин набирают 123,27 балла. Следующие – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин из команды Загитовой.
Аннабель Морозов и Андрей Багин
Фото: Getty Images
17:16. Максим Траньков встречает ребят в боксе. Степанова и Букин получают за образцовый прокат произвольного танца 134,20 балла – немного не добрали до мирового рекорда Пападакис/Сизерона. На льду Аннабель Морозов и Андрей Багин – они представляют команду Алины.
17:07. Александра Степанова и Иван Букин выходят на лед. Вчера они установили неофициальный мировой рекорд в ритм-танце – посмотрим, что будет в произвольном. Ребята выступают за команду Евгении Медведевой.
17:00. Привет всем! Этим вечером с вами я, Валерия Кукалева. Я смотрю командник в прямом эфире (самом-самом прямом) и буду фиксировать все самое интересное. Вот-вот выйдут на разминку танцоры, очередность сегодня следующая: Степанова/Букин, Морозов/Багин, Худайбердиева/Базин, Шевченко/Еременко, Загорски/Гурейро и Скопцова/Алешин.