На Кубке первого канала команда Алины Загитовой «Красная машина» обыграла фигуристов Евгении Медведевой, которые выбрали название «Время первых». Результат по итогам короткой и произвольной программ – 2634,95 у Загитовой против 2606,21 у Медведевой.

Итоговое преимущество принесли одиночницы – после выступления танцоров, мужчин и спортивных пар команда олимпийской чемпионки Пхёнчхана проигрывала 24,06 балла. В команде Медведевой отлично выступили одиночники: 17-летний Марк Кондратюк из ЦСКА набрал 196,23 балла, Михаил Коляда – 195,02. Оба исполнили по три четверных прыжка, Кондратюк – безупречно, Коляда – со степ-аутом на сальхове.

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Отставание быстро отыграли Камила Валиева и Анна Щербакова. Камила с тройным акселем и четверным тулупом получила 179,19 балла, Анна с четверными лутцем и флипом – 169,06. В команде Медведевой лучшей была Александра Трусова, набравшая балла. Саша упала с первого четверного лутца, спасла второй, превратив его в каскад с ойлером и тройным сальховом, а затем сделала во второй половине четверной тулуп. Ее результат – 163,33 балла.

Все результаты и подробная хронология – здесь.

Полный состав команд

Команда Загитовой

Танцоры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Мужчины-одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Женщины-одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева.

Команда Медведевой:

Танцоры: Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Мужчины-одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Женщины-одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

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