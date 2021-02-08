Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провели совместную пресс-конференцию после Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Загитова назвала турнир очень хорошей идеей и высказала пожелание, чтобы он стал ежегодным и традиционным. Медведева уверена, что организаторы в дальнейшем введут в формат корректировки. «Но факт того, что я сегодня плакала два раза, а последний раз я плакала на Олимпиаде, – это показатель эмоций», – отметила Евгения.

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Также Женя поддержала идею тренера Этери Тутберидзе о противостоянии сборной России против остального мира. «Сейчас скажу противную вещь. Меня не трогай – я не пахну, но... Я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Фанаты есть фанаты, у меня и Алины есть свои болельщики, часть из них принципиальные. Это нормально. Но для нас, для российских болельщиков, спортсменов, было бы намного теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то», – сообщила Медведева.

Фигуристки поблагодарили болельщиков и зрителей на трибуне. Евгения отказалась от признания поражения на Кубке Первого канала и заявила, что передаст личные призовые деньги на благотворительность. «Несмотря на все коррективы, это был настоящий праздник. Сегодня нет победителей и проигравших, сегодня выиграли все», – сказала в конце конференции пресс-атташе Федерации Ольга Ермолина.

Загитова: Сегодня все-таки есть победитель...

Медведева: (Перебивает Загитову, та делает длинную паузу.) И там, и там.

Загитова: ... И это «Красная машина». Кубок все-таки у нас.

Медведева: Поздравляю.

Загитова: Спасибо. Я хочу сказать спасибо за борьбу команде Жени, потому что действительно они сегодня были достойны, к сожалению, проиграли. Сегодня оказалась удача на нашей стороне. Огромное спасибо моей команде. (цитата по газете «Спорт-Экспресс»).

Команда «Красная машина» Алины Загитовой победила на Кубке Первого канала. После восьми видов Алина-тим набрала 2634,95 балла, в то время как «Время первых» Евгении Медведевой получили от судей 2606,21 балла.

За победу на командном турнире сборной России «Красная машина» получила призовые в размере пяти миллионов рублей. «Время первых» заработала три миллиона рублей как вице-чемпион. Еще миллион команда Медведевой выиграла за приз зрительских симпатий.

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