Кубок Первого канала по фигурному катанию подогревался новым витком противостояния Алины Загитовой и Евгении Медведевой, который в качестве соперниц в последний раз пересекались на ЧМ-2019. Там Алина снова выиграла, а теперь суперпопулярные дуэлянтки Пхёнчхана стали капитанами и вели свои команды к победе на турнире. Сами Женя и Алина не соревновались, но без конфронтации не обошлось: на этот раз, словесной, на пресс-конференции. Перепалка девушек позволила сделать два главных вывода:

Медведева уже не рассчитывает вернуться в спорт,

Загитова научилась стоять за себя.

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Вслед за любимыми фигуристками в интернет-боях столкнулись их поклонники, и обе точки зрения можно понять.

Почему права Загитова?

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина, которая вела пресс-конференцию, снова попыталась разыграть карту «обе золотые», как после Олимпиады говорила про Загитову и Медведеву Этери Тутберидзе. «Сегодня нет победителей и проигравших, сегодня выиграли все», – неловко попыталась закончить брифинг Ермолина.

«Сегодня все-таки есть победитель, – уверенно отбрила Загитова. – И это «Красная машина». Кубок все-таки у нас. Я хочу сказать спасибо за борьбу команде Жени, потому что действительно они сегодня были достойны, к сожалению, проиграли. Сегодня оказалась удача на нашей стороне. Огромное спасибо моей команде».

Алина Загитова Фото: Getty Images

«Обе золотые» – мем, который особенно сильно ненавидят фанаты Алины. После Пхёнчхана медиа и официальные лица всячески смягчали поражение Медведевой, а Тутберидзе говорила, что считает обеих своих фигуристок олимпийскими чемпионками. А чего стоит пренебрежительное «Папаша, мы за Женю болели» от Татьяны Тарасовой Ильназу Загитову?

Тогда 15-летняя Алина покорно молчала, но сейчас ей 18, и она четко продемонстрировала, насколько ее задевала послеолимпийская ситуация. Загитова прокачала речевые и коммуникационные навыки в «Ледниковом периоде» и больше не выглядит зажатой девчушкой. Ее команда победила, это официально зафиксировано, и она вправе защищать фигуристов, которые добыли этот успех. Медведева же в ее глазах пытается его обесценить

Почему права Медведева?

Евгения раскритиковала драфт, которым в последний момент заменили слепую жеребьевку.

«Это единственный фактор, который я поменяла бы. Возможно, я немного олдскул и не сторонник новшеств. Но о нынешнем формате нужно было предупреждать все-таки немного заранее, чтобы можно было просчитать стратегию набора в команду. Как капитан, от лица команды скажу – мы поражение сегодня не признаем. Мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий. Потому что люди знают, кого они выбирают», – заявила Медведева на жеребьевке.

Команда Евгении Медведевой «Время первых» Фото: Getty Images

Факт непризнания чужой победы в спорте всегда считают признаком слабости, но что если Евгения тоже права? На драфте Анну Щербакову и Александру Трусову сделали сеяными – то есть, автоматически развели по разным командам. Но почему не Щербакову и Камилу Валиеву, золотую и серебряную медалисток прошедшего в декабре чемпионата России? Именно им судьи ставят космические баллы даже с помарками. Аня и Камила в одной команде – заранее огромная фора, которую не перекроют Александра Степанова/Иван Букин и Михаил Коляда. В других видах фигурного катания просто нет таких безумных и не всегда оправданных отрывов, которые есть у квадисток Тутберидзе даже с каскадами 3-1.

Словесный пассаж в исполнении Медведевой косвенно указывает на то, что она не планирует соревноваться на высоком уровне – по крайней мере, претендовать на участие в командном турнире Олимпиады. В русской фигурке слишком многое отведено понятиям, а критиковать федерацию по умолчанию нельзя. Женя решилась, а значит, она уже не боится, что ее прижмут, засудят и так далее. Значит, выбрала полностью самостоятельную дорогу – на контрасте с Алиной, которая расхвалила ФФККР и Первый канал.

Перед стартом сезона казалось, что Евгения в обойме, а федерация в ней крепко заинтересована. После неудачных контрольных прокатов вокруг Медведевой, которая не могла тренироваться в Канаде у Брайана Орсера, собрали чуть ли не целый консилиум, решая, кто будет ее курировать: рассматривались даже варианты с ее переездом в Петербург. Медведева выбрала возвращение к Тутберидзе, но пока возобновление сотрудничества ни к чему не привело: толком не залечив травму спины, фигуристка заболела коронавирусом. В последний раз она соревновалась на прошлом чемпионате России в конце декабря 2019 года, из-за сломанного конька откатав только короткую программу. В общем-то, почти как Загитова, чей последний турнир, финал Гран-при, состоялся в том же декабре 2019-го, только в начале месяца. Все похоже – за исключением отсутствия официального заявления карьеры и слов противоположной направленности.

Медведева всегда думала своей головой и не боялась поступать так, как выгодно ей. Критика федерации – новый уровень, на который ранее осмеливался только Евгений Плющенко. Но если его слова могут отразиться на оценках его учеников, Медведевой бояться уже нечего. Она не выиграет Олимпиаду – ее не поставят в командник при живых Валиевой и Щербаковой. Значит, она имеет право говорить то, что думает, а не то, что нужно другим.

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