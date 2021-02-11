Сын Евгения Плющенко Александр выиграл первый турнир в 2021 году – «Февральские узоры» по первому юношескому разряду.

«Выиграл вчера турнир «Февральские узоры» по первому юношескому разряду! Был самым младшим среди участников. Давно не соревновался, почувствовал адреналин и дух соревнований! Следующий старт – через десять дней! Спасибо моим тренерам из академии Плющенко за подготовку. Вечером выложу прокат», – написал восьмилетний Саша.