Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, выучила новый четверной прыжок.
В официальном инстаграм-аккаунте команды появилось видео исполнения 14-летней Валиевой четверного сальхова с поднятыми вверх руками. «Двигаемся вперед», – подписана публикация.
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Камила владеет еще двумя элементами ультра-си – тройным акселем и четверным тулупом. Оба прыжка она приземляла на соревнованиях. В произвольной программе на Кубке Первого канала Валиева исполнила триксель и два тулупа.
- В сезоне-2020/21 фигуристка из-за возраста не имеет права выступать на взрослых международных соревнованиях.
- Юниорская серия Гран-при и ЮЧМ были отменены из-за пандемии коронавируса.
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