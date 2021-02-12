В официальном инстаграм-аккаунте команды появилось видео исполнения 14-летней Валиевой четверного сальхова с поднятыми вверх руками. «Двигаемся вперед», – подписана публикация.

Медведева не боится критиковать ФФКР. Значит, уже закончила?

Камила владеет еще двумя элементами ультра-си – тройным акселем и четверным тулупом. Оба прыжка она приземляла на соревнованиях. В произвольной программе на Кубке Первого канала Валиева исполнила триксель и два тулупа.