Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о показательном номере с раздеванием под песню Бритни Спирс Toxic. Фигуристка выступала с этой постановкой в сезоне-2018/19.

«Эффект был намного круче, чем я ожидала. Не знаю, что нужно сделать, чтобы такое повторить, чтобы это могли показывать на телеэкране. Ну, я и не собираюсь такое делать.

Что касается сексуальности и какой-то откровенности, я уже, мне кажется, не раз в интервью говорила, что женское тело – это прекрасно. Не вижу ничего плохого в том, чтобы где-то какую-то часть показать. Я же не выхожу абсолютно голая на лед, это все в рамках какого-то приличия», – сказала 24-летняя Туктамышева в интервью Василию Конову.