Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о показательном номере с раздеванием под песню Бритни Спирс Toxic. Фигуристка выступала с этой постановкой в сезоне-2018/19.
«Эффект был намного круче, чем я ожидала. Не знаю, что нужно сделать, чтобы такое повторить, чтобы это могли показывать на телеэкране. Ну, я и не собираюсь такое делать.
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Что касается сексуальности и какой-то откровенности, я уже, мне кажется, не раз в интервью говорила, что женское тело – это прекрасно. Не вижу ничего плохого в том, чтобы где-то какую-то часть показать. Я же не выхожу абсолютно голая на лед, это все в рамках какого-то приличия», – сказала 24-летняя Туктамышева в интервью Василию Конову.
- В сезоне-2020/21 Елизавета выиграла этап Гран-при в Москве.
- С 27 февраля по 2 марта в Великом Новгороде будет проходить финал Кубка страны – фигуристы сборной России разыграют оставшиеся места на чемпионат мира. Туктамышева претендует на одну из путевок.
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