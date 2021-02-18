Федерация фигурного катания России (ФФККР) выложила предварительный список участников финала Кубка России, на котором определятся оставшиеся участники чемпионата мира 2021 года.

В женском составе нет Анны Щербаковой, и это предсказуемо – победа на чемпионате России обеспечила ей участие в чемпионате мира. Зато привлекло внимание отсутствие Александры Трусовой, которая стала на национальном чемпионате второй по взрослым и не получила прямую путевку на ЧМ.

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Тренер фигуристки Евгений Плющенко объяснил пропуск финала Кубка России. «После чемпионата России у нее была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира», – цитирует двукратного олимпийского чемпиона «Р-Спорт».

После чемпионата России федерация объявила, что золотые медалисты освобождены от дальнейшего отбора: на ЧМ точно поедут Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин. Так как среди участников ФКР отсутствуют и вторые места, возможно, места на ЧМ гарантировали фигуристам, получившим серебро. На ФКР не заявлены вице-чемпионы в парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и серебряные медалисты в танцах на льду Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. В этих видах Россия имеет три квоты.

В мужском одиночном катании у России всего две квоты, поэтому напарник Коляды все же определится на ФКР: заявлены серебряный призер ЧР Макар Игнатов и обладатель бронзы Марк Кондратюк, а также чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта.

ЧМ состоится в Стокгольме (Швеция) 22-28 марта.

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