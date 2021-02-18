Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об освоении четверных прыжков, которые пока не приземляла на соревнованиях.
– Недавно вы рассказали, что вам сложно сейчас внедрять четверной прыжок в том числе из-за последствий коронавируса. Как бы оценили свое физическое состояние сейчас?
– Я чувствую себя лучше, чем на чемпионате России. Потихоньку восстанавливаюсь, но до звенящей формы чуть-чуть не хватает. Постараюсь за две недели добить до нужного состояния. Так что работаем.
– Какие четверные пробовали кроме тулупа и сальхова?
– Другие не пробовала. У нас была цель сделать тулуп, и мы ее достигли. Не хочется разбрасываться, ведь это разные прыжки и подготовка. Так что другие пока не пробовали. Надеюсь, попробую на удочке лутц, – рассказала 24-летняя Туктамышева в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.
- Фигуристка делала попытку исполнения четверного тулупа на чемпионате России-2020, но упала.
- Из элементов ультра-си Елизавета уверенно владеет тройным акселем.