Фигуристка сборной России Александра Трусова прокомментировала ситуацию с лайком под оскорбительным комментарием про тренера Этери Тутберидзе.

Одна из пользовательниц в конце января написала в инстаграме «А потом эта «мама» публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша, а не мама». Трусова поставила лойс этой реплике.

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«Я пользуюсь интернетом, но в соцсети захожу только для того, чтобы сделать публикации.

– А можешь прокомментировать чей-то пост, поставить лайк?

– Нет, я этого не делаю никогда.

– То есть ты не причастна к недавней громкой истории с лайком под комментарием с оскорблениями Этери Георгиевны?

– Нет. Мой аккаунт в инстаграме очень часто взламывают. Только с ноября уже раз пять взламывали и инстаграм, и электронную почту. Но все люди, которые знают меня и были когда-то со мной знакомы, включая, я думаю, Этери Георгиевну, знают, что я ничего не лайкаю и не комментирую, – сказала Трусова в интервью «Чемпионату».

Весной 2020-го 16-летняя фигуристка перешла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

В сезоне-2020/21 Трусова заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве, а также взяла бронзу на чемпионате России в Челябинске.

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