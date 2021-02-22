Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва заявила об отсутствии допинга в фигурном катании.

«Не буду говорить про каждый спорт, не знаю ответа на этот вопрос. Но могу сказать, что в фигурном катании его нет. Все очень просто: какую бы таблетку ты ни принял, не прыгнешь четверной. Ты либо умеешь это делать, либо не умеешь. Либо умеешь красиво кататься, либо не умеешь, никакие таблетки тебе не помогут.

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У нас были случаи допинга просто по незнанию. Где-то на сборах в Америке, в Европе, в Канаде у тебя заложило нос, ты не можешь ни есть, ни спать. Покупаешь пузырек в аптеке и не знаешь, что в этом безобидном пузырьке… Есть случаи, которые можно на пальцах одной руки пересчитать, такие случаи, когда спортсмен принимал по незнанию. У нас есть определенные моменты: если неизвестный препарат – отправляешь доктору сборной и в РУСАДА, чтобы точно все было можно. И после этого можно принимать препарат. Но бывают юниоры, которые не знают», – цитирует 30-летнюю Боброву «Комсомольская правда».

  • Екатерина выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым. Дуэт завоевал золото и серебро Олимпиады в командных соревнованиях, бронзу чемпионата мира и шесть медалей чемпионата Европы, включая золотую.
  • В 2016 году Боброва попала в список российских спортсменов, в пробах которых нашли мельдоний, но была оправдана.

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