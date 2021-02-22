Бывший защитник сборной России по хоккею Дарюс Касапарйтис рассказал, как на Олимпийских играх 2006 года в Турине его перепутали с фигуристом Евгением Плющенко.
«В олимпийской деревне все было строго и по пропускам. Ты не можешь спокойно вернуться назад в три утра. Я лично вообще лишь один-два раза в город выходил, и меня тогда люди перепутали с Евгением Плющенко. Думал, что все так любят Каспарайтиса, раздавал полчаса автографы, а на деле ошибочка вышла. Было неловко немного», – цитирует 48-летнего Каспарайтиса «Спорт-Экспресс».
Фигурное катание
Гном Гномыч выиграл первый турнир в году
- Был олимпийским чемпионом Альбервилля-1992 в составе Объединенной команды, серебряным призером Нагано-1998 и бронзовым – Солт-Лейка-2002. В Турине российские хоккеисты проиграли матч за бронзу.
- Плющенко на ОИ-2006 выиграл золото, а через восемь лет стал двукратным олимпийским чемпионом.
Фигурное катание
Плющенко подарит ученице айфон за выученный тройной аксель
Фигурное катание
«Только за доллары». Гном Гномыч отказался выступать за игрушки