11-летняя российская фигуристка Мария Симонова исполнила пятерной лутц со страховкой.
Девочка занимается в ЦСКА в группе Светланы Соколовской. На видео с помощью специальной удочки ее страхует тренер Станислав Захаров.
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- Пятерные прыжки без удочки еще не исполнялись.
- С другой стороны, Татьяна Тарасова и другие эксперты скептически относятся к исполнению пятерных на страховке, так как при помощью удочки можно скрутить и больше оборотов.
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