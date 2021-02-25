11-летняя российская фигуристка Мария Симонова исполнила пятерной лутц со страховкой.

Девочка занимается в ЦСКА в группе Светланы Соколовской. На видео с помощью специальной удочки ее страхует тренер Станислав Захаров.

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  • Пятерные прыжки без удочки еще не исполнялись.
  • С другой стороны, Татьяна Тарасова и другие эксперты скептически относятся к исполнению пятерных на страховке, так как при помощью удочки можно скрутить и больше оборотов.

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