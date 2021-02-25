Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила мечту болельщиков и снялась в эротической фотосессии для мужского журнала MAXIM.
На фото для обложки 24-летняя Лиза позирует в полупрозрачном комплекте белья, для второй фотографии – топлес. «Спортсменки – нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию. Такие, как Лиза Туктамышева!» – говорится в официальном анонсе мартовского номера, который поступит в продажу 26 февраля.
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- Лучшим сезоном Елизаветы был 2014-15: она выиграла финал Гран-при, чемпионаты мира и Европы.
- В текущем сезоне фигуристка выиграла этап Гран-при в Москве, 27-28 февраля поборется в финале Кубка России за оставшееся место на чемпионате мира.
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