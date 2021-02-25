На фото для обложки 24-летняя Лиза позирует в полупрозрачном комплекте белья, для второй фотографии – топлес. «Спортсменки – нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию. Такие, как Лиза Туктамышева!» – говорится в официальном анонсе мартовского номера, который поступит в продажу 26 февраля.