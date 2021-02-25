Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева попала на обложку мартовского номера мужского журнала MAXIM.

Помимо горячих снимков для первой полосы глянца в журнале также сделали полноценную фотосессию Туктамышевой. В MAXIM девушку назвали «Лучшей фигурой фигурного катания».

Фигурное катание Туктамышева снялась топлесс для мужского журнала 6 ЧАСОВ НАЗАД

В телеграм-канале «Закулисье спорта» уже появились остальные изображения Елизаветы из мартовского номера. Официально он появится в продаже только в пятницу, 26 февраля. Покажем их вам заранее, не пропадать же красоте.

«Не реагирую на сообщения фанатов в директе. Через соцсети, думаю, лучше не знакомиться. Если бы в инстаграме показывали общих друзей, как в фейсбуке, то, может, я бы и отвечала. А так я не ищу новых встреч. Сейчас моя жизнь крутится вокруг фигурного катания, а новые встречи отвлекают», – сказала Лиза.

– Ты хочешь, чтобы про тебя сняли фильм в духе «Легенда №17» или «Движение вверх»?

– Будем откровенны: у меня еще недостаточно титулов для такого фильма. Но, конечно, я только за! Интересно попробовать себя в роли актрисы. И здорово, если на это интервью обратит внимание Вуди Аллен – он мне нравится, ха-ха.

– Если Вуди предложит съемку, но с постельной сценой, ты согласишься?

– Если будет красиво, и меня угостят мороженым, то почему нет?

24-летняя фигуристка в этом сезоне выиграла московский этап Гран-при Rostelecom Cup, но заняла седьмое место на чемпионате России.

В сезоне-2014/15 Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы, а также выиграла финал серии Гран-при.

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