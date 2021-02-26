Финал Кубка России – главный турнир национального уровня, благодаря которому спортсмены имеют возможность попасть на чемпионат мира и отобраться в расширенный состав сборной на следующий сезон. В соревнованиях выступят фигуристы, лучше всех показавшие себя на этапах Кубка России, и члены основной сборной, приглашенные дополнительно. Также в рамках финала Кубка России состоится турнир среди юниоров.

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Всего у сборной России три квоты на чемпионат мира-2021 в Стокгольме. Первая отходит Анне Щербаковой как чемпионке России, второе место, скорее всего, будет у Александры Трусовой, которая взяла бронзу на ЧР – серебряная призерка Камила Валиева пока не подходит по возрастным ограничениям. А вот за третью путевку зарубятся Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. У фигуристок отдают равные шансы на успех. У обеих были серьезные проблемы в виде коронавируса и тяжелого восстановления. Туктамышева успела выступить после болезни на ЧР и Кубке Первого канала, она также восстановила тройной аксель. Ученица Плющенко Косторная еще не выходила на лед в официальных соревнованиях, а месяц назад девушка сменила произвольную программу.

Алена Косторная Фото: Getty Images

В борьбу за третью квоту теоретически могут вклиниться и другие фигуристки, например, Софья Самодурова или Елизавета Нугуманова. Но все же с трудом верится, что они составят реальную конкуренцию Туктамышевой и Косторной. При этом выиграть соревнования могут вообще не Елизавета или Алена: фаворитками считаются Камила Валиева и Дарья Усачева, но обе девушки этой победой не смогут проложить себе путь на ЧМ – виной их юный возраст.

Что у мужчин

В мужских соревнованиях тоже будет рубка за одну путевку в Стокгольм. В 2019-м Россия потеряла максимальную квоту, и теперь на ЧМ выступят всего два российских фигуриста. Первый – Михаил Коляда, который с переходом к Алексею Мишину взял чемпионат России. Вторую разыграют между собой сразу пять спортсменов. Поехать на ЧМ есть неплохие шансы у Дмитрия Алиева, Андрея Мозалева, Макара Игнатова, Марка Кондратюка и Петра Гуменника.

Кого не будет в Москве

На финал Кубка России не поехали все, у кого нет мотивации там участвовать, а именно золотые призеры чемпионата России. Это Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин. Всех их мы увидим в Швеции, если фигуристы обойдутся без повреждений. Также ФКР пропустит Александра Трусова – она пока ничего себе не обеспечила, но Евгений Плющенко говорил, что фигуристка восстанавливается и готовится к мировому первенству. Спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и танцевальная пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро тоже не выйдут на лед «Мегаспорта» – они также стали вторыми на ЧР, но пока не гарантировали себе поездку в Стокгольм.

Полные составы участников

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Дмитрий Алиев Фото: Getty Images

Парное катание: Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Танцы на льду: Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Трухина/Иван Капустин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Когда и где смотреть

Соревнования пройдут в Москве на арене «Мегаспорт» с 27 февраля по 2 марта, за сражениями можно следить на сайте «Первого канала».

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