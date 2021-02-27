Олимпийская чемпионка сочинского командника Екатерина Боброва дала интервью, в котором упомянула важную тему – допинг в фигурном катании. 30-летняя экс-фигуристка, выступавшая в дуэте с Дмитрием Соловьевым, заявила однозначно: в ее виде спорта допинга нет.

«Все очень просто: какую бы таблетку ты ни принял, не прыгнешь четверной. Ты либо умеешь это делать, либо не умеешь. Либо умеешь красиво кататься, либо не умеешь, никакие таблетки тебе не помогут. У нас были случаи допинга просто по незнанию. Где-то на сборах в Америке, в Европе, в Канаде у тебя заложило нос, ты не можешь ни есть, ни спать. Покупаешь пузырек в аптеке и не знаешь, что в этом безобидном пузырьке… Есть случаи, которые можно на пальцах одной руки пересчитать, такие случаи, когда спортсмен принимал по незнанию», – рассказала Екатерина.

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Утверждение об отсутствии допинга в фигурке как минимум спорное. Боброва и сама попала под обвинения, которые, к счастью, были сняты – она была в группе российских спортсменов, забанненых за мельдоний и позже оправданных. Из-за этого они с Соловьевым пропустили ЧМ-2016 – поэтому перед Олимпиадой-2018 было много опасений: пригласит ли комиссия МОК Боброву с допинговой историей, пусть и закрытой? Пригласили – но без объяснения причин не допустили Ксению Столбову и Федора Климова.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Фото: Getty Images

Но доля правды в цитате Екатерины есть: никакой допинг сам по себе не заставит прыгнуть четверной прыжок, избавиться от недокрутов, добавить гибкости для бильмана и улучшить скольжение. Такой чудесной таблетки не существует: улучшиться технически не поможет эритропоэтин, кровяной допинг или стероиды. Но повлиять на результаты комплексно – почему нет? Такое возможно, и на это намекнула юная фигуристка Анастасия Шаботова в январе 2019 года, подняв небывалый скандал.

«Как выступать стабильно? Выпьешь много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», – как на духу выдала девочка. Едва ли она имела в виду то, что фигуристки Этери Тутберидзе употребляют запрещенные препараты. Естественно, это не так – девчонок проверяют ВАДА и РУСАДА, все входят в пул тестирования антидопинговых служб. Но повышать уровень общей выносливости организма с помощью разрешенных лекарств – то, что определенно есть в «Хрустальном» и других школах, где воспитывают топ-фигуристов для выступлений на самом высоком уровне. Скорее всего, именно это хотела сказать Шаботова – но не сумела сформулировать.

Этери Тутберидзе, Анна Щербакова и Александра Трусова Фото: Getty Images

Но все-таки что по запрещенке? Она есть? Конечно – допинговые кейсы в фигурном катании случались. Самый популярный препарат, на котором ловили фигуристов – диуретик фуросемид. Если говорить проще, мочегонное, которое влияет на сгонку веса. А сгонка веса очень важна в фигурном катании: даже лишние 100 граммов влияют на координацию тела в прыжке. Недаром теперь все фигуристки (или их тренеры и родители) выстраивают пик карьеры к 15-17 годам – дальше приходит пубертат, и преодолеть его практически невозможно. Из российских фигуристок последних лет период взросления без катастрофических потерь (но с несколькими откровенно слабыми сезонам подряд) прошла только Елизавета Туктамышева.

Последний громкий случай с фуросемидом – странное дело Марии Сотсковой, расследование по которому до сих пор не закончено, если вообще идет. Фигуристка объявила о завершении карьеры в соцсетях, но не уведомила об этом антидопинговые органы, а потом стало известно о ее якобы 10-летней дисквалификации. Оказалось, участница Игр в Пхёнчхане сдала положительную пробу на фуросемид и принесла поддельную справку, чтобы оправдаться.

Но когда в эту историю углубляешься, концы с концами не сходятся. Точнее, не сходятся даты. В марте Сотскова сдала злополучную пробу, в апрельском интервью сказала, что уходить из спорта пока не собирается: «Тело еще все помнит, и я хочу бороться». В сентябре журналисты написали о дисквалификации, и Мария объяснила, что на момент сдачи теста (в марте) уже приняла решение о завершении карьеры и даже сказала об этом допинг-офицерам, но ее не послушали. И до сих пор ничего не ясно – официальной информации о 10-летнем бане так и нет.

Мария Сотскова Фото: Getty Images

Чуть раньше, в 2019-м, годовой бан за фуросемид получила малоизвестная 16-летняя танцорша Анастасия Шакун, выступающая в паре с Даниилом Рагимовым. Она сдала положительный тест на турнире в Чехии – настолько нерепрезентативном, что Шакун и Рагимов были там единственным танцевальным дуэтом и соревновались чуть ли не сами с собой. Девушка заявила, что фуросемид был в составе средства от отека глаза, которое она купила в аптеке. О вхождении препарата в составе ее лекарства в запрещенный список, она якобы забыла. Или не знала?

На фуросемиде попадались не только фигуристки: в 2007 году им воспользовался парник Юрий Ларионов, причем именно из-за сгонки веса: парень не мог влезть в уже пошитый костюм. Его дисквалифицировали на два года и исключили из юниорской сборной.

И еще один случай из 2000-го – с другим препаратом. На эфедрине попалась будущая олимпийская чемпионка Елена Бережная. Вместе с Антоном Сихарулидзе они лишились золота чемпионата Европы – следы запрещенного препарата оказались в препарате от простуды, который фигуристка купила в США. Доказать невиновность спортсменке не удалось.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе Фото: Getty Images

Так что вывод однозначен – допинг в фигурном катании существует. Конечно, никто не признается, что принимал фуросемид как допинг для сгонки веса, но тенденция есть. К счастью, нечастая.

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