Камила Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании финала Кубка России. Фигуристка заработала за прокат 88,71 балла и снова превзошла мировой рекорд.
Второй стала Дарья Усачева, которая получила от судей 79,12 баллов. Третье место в КП у Елизаветы Туктамышевой (77,74).
Фигурное катание
Туктамышева и Косторная поспорят за место на ЧМ. Главное о ФКР
Ученица Евгения Плющенко Алена Косторная стала шестой (70,14), после проката девушка плакала: она допустила ошибку во время приземления каскада и сделала каскад из тройного флипа с двойным тулупом вместо запланированного тройного флипа и тройного тулупа.
- Произвольная программа у девушек состоится 28 февраля и начнется в 17:50 (мск).
- Также 28-го числа в рамках ФКР пройдут произвольные программы у мужчин, танцевальных и спортивных пар.
Фигурное катание
Косторная пропустит Кубок Первого канала. Виноват коронавирус
Чемпионат России
Весной Плющенко попал в реанимацию с пневмонией