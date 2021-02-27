Камила Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании финала Кубка России. Фигуристка заработала за прокат 88,71 балла и снова превзошла мировой рекорд.

Второй стала Дарья Усачева, которая получила от судей 79,12 баллов. Третье место в КП у Елизаветы Туктамышевой (77,74).

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Ученица Евгения Плющенко Алена Косторная стала шестой (70,14), после проката девушка плакала: она допустила ошибку во время приземления каскада и сделала каскад из тройного флипа с двойным тулупом вместо запланированного тройного флипа и тройного тулупа.

Произвольная программа у девушек состоится 28 февраля и начнется в 17:50 (мск).

Также 28-го числа в рамках ФКР пройдут произвольные программы у мужчин, танцевальных и спортивных пар.

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