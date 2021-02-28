Опубликовано 28/02/2021 в 09:08 | Обновлено 28/02/2021 в 09:09

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, кто вдохновляет его в фигурном катании.

– Какой спортсмен тебя вдохновляет? – спросил Плющенко-старший, и Саша указал на отца. – А Саша Трусова, Алена Косторная?

Фигурное катание Валиева выиграла КП, Косторная провалила прокат и расплакалась 15 ЧАСОВ НАЗАД

– Ну, Косторная пока не так, а Саша – да, – признался восьмилетний Гном Гномыч на видео для олимпийского канала.

Трусова и Косторная перешли в группу Евгения Плющенко от Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. В сезоне-2020/21 Трусова стала бронзовым призером чемпионата России, а Косторная проводит неудачный сезон.

Гном Гномыч в 2021 году победил на турнире «Февральские узоры» по первому юношескому разряду.

Фигурное катание Туктамышева и Косторная поспорят за место на ЧМ. Главное о ФКР ВЧЕРА В 14:37