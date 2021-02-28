Финал Кубка России в московском «Мегаспорте» определит обладательницу последней путевки на чемпионат мира: Анна Щербакова отобралась как победительница чемпионата страны, Александра Трусова практически наверняка поедет вторым номером. Оставшееся место, скорее всего, займет Елизавета Туктамышева: после короткой программы она идет третьей, а Алена Косторная – только шестой. Остальные участницы еще не достигли возраста, который позволяет поехать на взрослый чемпионат мира.

Короткую программу выиграла Камила Валиева, следом расположились Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Фролова и Алена Косторная.

Фигурное катание Валиева выиграла ФКР, Туктамышева – путевку на ЧМ 17 МИНУТ НАЗАД

Далее – текстовый лайв произвольной. Посты будут появляться в обратном порядке.

19:33. 149,29 – Камила проигрывает произвольную Хромых и Усачевой, по сумме – 238,00 и, конечно же, победа.

Камила Валиева Фото: Getty Images

19:29. Ах, Камила пошла на сольный четверной во второй половине программы и упала. Пока не получается наполненная ультра-си произвольная, как и у Саши Трусовой. В любом случае, учитывая задел в короткой – это явно победительница финала Кубка России.

19:27. Тройной аксель – есть! А вот с четверного сальхова, который Камила еще не делала на соревнованиях – падение. Чтеверной тулуп-ойлер-тройнйой сальхов – не очень чисто, но стит Валиева!

19:25. 229,71 и второе место вслед за Хромых у Усачевой. А зажигать выходит невероятная Камила Валиева!

19:22. Дарья Усачева из группы Тутберидзе как всегда показывает филигранный прокат. Коснулась рукой льда на приземлении с ойлерного каскада, но фигуристкам из «Хрустального» такие помарки не замечают ;)

19:17. Последнее вращение Лизе обнулили. Без него она получает 148,27 балла, общий результат – 226,01. Она вторая за Хромых и получает путевку на чемпионат мира. Косторная – четвертая.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

19:15. Очень зажигательная программа в исполнении Лизы! Помарка – присела на последнем вращении, получила минус и второй уровень. Ждем оценки и выносим вердикт по чемпионату мира.

19:11. Триксель в каскаде с двойным тулупом – ЕСТЬ! Сольный тройной аксель – со степ-аутом в небольшой минус, но СДЕЛАНО! Стоит на ногах Лиза! Дальше – эталонный лутц-тулуп.

19:10. Аня получает 142,45 балла и 213,91 по сумме! Вторая вслед за Хромых. А теперь жги, Лиза!

19:08. У Анны – достойное чистое выступление без ультра-си. Техника за 75 – очень хорошо и стабильно! Ждем итоговые баллы. На лед уже готовится выйти Лиза Туктамышева.

19:02. 162,19 за произвольную и 235,96 в сумме! Вау! Таких баллов Хромых еще не видела. А пока на лед выходит Анна Фролова из ЦСКА.

18:59. Сразу совсем по-другому заиграла программа, которая казалась болельщикам невыгодной и даже нудной по сравнению с короткой. Очень классно откаталась Хромых, сейчас наверняка будет лучший карьерный результат. Напоминаем, на чемпионате мира она не претендует по возрасту.

18:56. МАЙЯ НАКОНЕЦ-ТО ПРИЗЕМЛИЛА ЧЕТВЕРНОЙ ТУЛУП!!! А ЗА НИМ – САЛЬХОВ!!! Это первое исполнение фигуристкой квада на соревнованиях! И сразу два – браво!

18:55. Алена не плачет после проката – это хорошо. 210,20 баллов – результат фигуристки по сумме двух программ. А на льду – Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе.

18:52. Есть у Алены помарка на тройном зубцовом, вращения не самые убедительные для судей: ставят второй и третий уровни, второй – за дорожку шагов. Нет прошлогоднего эффекта – Косторная не порхает надо льдом. Надеемся на скорое возрождение.

18:50. Алена убедительно начала новую произволку от Ше-Линн Бурн: двойной аксель, каскад тройной лутц-двойной тулуп, тройной риттбергер и снова двойной аксель. Конечно же, без ультра-си.

18:46. Первой из топ-6 на лед выйдет Алена Косторная, которая пока не может найти себя Евгением Плющенко. Конечно, причина не только в новом тренере – спортсменка переживает пубертат. Вчера она расплакалась прямо после проката.

Алена Косторная Фото: Getty Images

18:44. На данный момент лидирует Ксения Цибинова из ЦСКА – по сумме двух программ она набрала 202,88 балла. Следом расположились Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова и Камила Султанмагомедова.

18:42. Шестеро сильнейших фигуристок уже выехали на раскатку! С нетерпением ждем перфоманс от девушек.

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