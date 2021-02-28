Камила Валиева стала победительницей финала Кубка России по фигурному катанию, который проходил в московском «Мегаспорте».

Валиева набрала 238 баллов, исполнив в произвольной программе тройной аксель и четверной тулуп в каскаде. Сольный квад-тулуп и четверной сальхов у фигуристки не получились. Второй стала Майя Хромых (235,96 балла), впервые приземлившая четверные тулуп и сальхов, третья – Дарья Усачева (229,71 балла), еще одна ученица Этери Тутберидзе.

Фигурное катание Туктамышева вырвала у Косторной путевку на ЧМ. Как это было ЧАС НАЗАД

Путевка на чемпионат мира досталась Елизавете Туктамышевой. Она стала четвертой (226,01 балла) и первой из девушек, которые проходят на взрослые международные турниры по возрасту. Алена Косторная замкнула топ-6 (210,20 балла).

ЧМ пройдет 22-28 марта в Стокгольме (Швеция). Также Россию представят Анна Щербакова и, скорее всего, Александра Трусова.

Туктамышева поедет на турнир впервые после 2015 года – тогда она выиграла золото.

Фигурное катание Туктамышева и Косторная поспорят за место на ЧМ. Главное о ФКР 26/02/2021 В 14:37