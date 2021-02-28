Финал Кубка России в коронавирусный сезон переехал из Великого Новгорода в московский «Мегаспорт», чтобы раскрыть итог сразу нескольких сюжетных линий. Первая, конечно же – определение победительницы, но с этим после феерии Камилы Валиевой на Кубке Первого канала все было практически ясно. Вторая – розыгрыш последней путевки на чемпионат мира, за которую боролись Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Обе в ноябре 2020 года выступили на Гран-при России, и Лиза с чистым прокатом произволки выиграла у Алены, которая допустила несколько недокрутов и неточностей. Потом девушки как по команде заболели коронавирусом, и если Туктамышева вернулась уже к чемпионату России, то Косторная не пришла в себя и к командному турниру. Решающим ивентом назначили финал Кубка, с которого снялась Александра Трусова – тренер Евгений Плющенко заверил, что его фигуристка уже готовится к чемпионату мира. Значит, Саша получила путевку как бронзовый призер главного национального турнира.

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Косторная наконец вышла на лед с двумя новыми программами и откровенно не впечатлила. В короткой она сорвала каскад: невнятно приземлила тройной флип во второй половине и присоединила к нему только двойной тулуп. В kiss and cry она расплакалась и сказала тренерам: «После сегодняшнего завтра уже нет». Зато Туктамышева уверенно сделала тройной аксель и с третьим промежуточным местом (проиграла Валиевой и Дарье Усачевой) сделала шаг к чемпионату мира.

В произвольной история повторилась: Алена с очередной постановкой от Ше-Линн Бурн выглядела невнятно. Ей поставили недокруты на тройных зубцовых прыжках во второй половине программы, третий уровень за вращение и второй – за дорожку шагов. Косторная стала смотреться на льду тяжелее – от богини скольжения, которой ее привыкли видеть, не осталось ничего. И это было очень грустно.

«Алена не может восстановиться до сих пор после коронавируса. А после него у нее была ангина сильная, у нее полностью подорван иммунитет. Я не вижу в спортивном плане никакой катастрофы, но я вижу катастрофу в плане здоровья. Потому что есть реальное осложнение для иммунитета после ковида. Мы Алену не бросим, мы вместе, как говорится, и в радости, и в горести. Мы рядом», – прокомментировал Плющенко.

Туктамышевой оставалось обойти невыразительную соперницу, и она справилась с задачей: отлично исполнила тройной аксель в тулупе, на сольном допустила степ-аут. Ей обнулили последнее вращение и не позволили втиснуться на подиум между ученицами Тутберидзе, но 226,01 балла против 210,20 у Косторной говорят сами за себя. Елизавета Туктамышева выиграла битву за чемпионат мира – в понедельник, 1 марта, федерация официально опубликует состав. И в этот раз ждать внезапностей не приходится – больше брать некого.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Лиза отправится на чемпионат мира впервые с 2015 года – тот турнир она выиграла только с одним тройным акселем в короткой программе. Сейчас она прыгает три, и это почти 12 баллов отставания от Валиевой только в этот раз, когда Камила развалила произвольную двумя падениями с четверных. Представляете, как далеко вперед шагнуло женское фигурное катание за шесть лет?

Туктамышева поедет на долгожданный чемпионат мира кайфовать. При живых Щербаковой и Трусовой она не может ставить целью на турнир золото (а еще приедут азиатские квадистки и трикселистки), но грозную Александру Лиза уже обыгрывала – прямо в этом сезоне, на Гран-при России. Медаль 24-летней фигуристки стала бы еще одной классной сюжетной линией в фигурных переплетениях.

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