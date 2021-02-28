Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о выступлении на финале Кубка России и обратилась к журналистам с необычной просьбой.
«Я довольна, что попробовала новый контент в произвольной программе. Не все получилось, и в короткой помарки были. Но этот старт был тренировочным, чтобы в следующий раз пойти и сделать. У меня в планах хорошо отметить день рождения, 26 апреля, а также шоу», – сказала фигуристка.
Спортсменка также попросила журналистов не использовать аббревиатуру ВУХ – первые буквы фамилий Валиевой, Усачевой и Хромых.
«Нам вместе, наверное, нормально. Каждый смотрит друг на друга. Я смотрю на Майю, как она катает связки, и у меня тоже стимул появляется. Когда много сильных фигуристок в группе, это даёт энергию. Аббревиатуру, пожалуйста, не надо использовать», – приводит слова Валиевой «Чемпионат».
- Валиева стала победительницей финала Кубка России по фигурному катанию, который проходил в московском «Мегаспорте».
- Камила набрала 238 баллов, исполнив в произвольной программе тройной аксель и четверной тулуп в каскаде.