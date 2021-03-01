Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин снимутся в фильме о фигурном катании.

Спортивная драма называется «Последний аксель». 21-летняя Медведева сыграет саму себя, а Ягудин исполнит роль хореографа. Пресс-служба компании Space Production сообщает, что Евгения консультировала съемочную группу вместе с мамой, Жанной Девятовой. Актеры, выбранные на роли фигуристов, проводят необходимые тренировки в школе Алексея Мишина.

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«Фигурное катание – один из самых любимых в народе видов спорта, поэтому неточностей тут быть не должно. Евгения Медведева нам очень помогла даже в таких нюансах, как взаимоотношения девочек-спортсменок в раздевалках, подготовка к выходу на лед. Все эти тонкости помогают сделать историю достоверной», – заявила генеральный продюсер компании Дарья Легони-Фиалко.

  • Главную роль фигуристки исполнит Ангелина Загребина, ее тренера сыграет Елена Подкаминская.
  • Медведева в сезоне-2020/21 не соревновалась: сперва из-за травмы, затем – из-за коронавируса.

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