Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин снимутся в фильме о фигурном катании.
Спортивная драма называется «Последний аксель». 21-летняя Медведева сыграет саму себя, а Ягудин исполнит роль хореографа. Пресс-служба компании Space Production сообщает, что Евгения консультировала съемочную группу вместе с мамой, Жанной Девятовой. Актеры, выбранные на роли фигуристов, проводят необходимые тренировки в школе Алексея Мишина.
«Фигурное катание – один из самых любимых в народе видов спорта, поэтому неточностей тут быть не должно. Евгения Медведева нам очень помогла даже в таких нюансах, как взаимоотношения девочек-спортсменок в раздевалках, подготовка к выходу на лед. Все эти тонкости помогают сделать историю достоверной», – заявила генеральный продюсер компании Дарья Легони-Фиалко.
- Главную роль фигуристки исполнит Ангелина Загребина, ее тренера сыграет Елена Подкаминская.
- Медведева в сезоне-2020/21 не соревновалась: сперва из-за травмы, затем – из-за коронавируса.