Федерация фигурного катания России объявила состав на чемпионат мира 2021 года, который пройдет в Стокгольме (Швеция).

После чемпионата России право поездки на турнир получили золотые медалисты, затем места неофициально отдали серебряным призерам в тех видах, где команда имеет три квоты – парном катании, танцах на льду и женском одиночном (Александра Трусова взяла бронзу, но фактически стала второй за Анной Щербаковой по взрослым).

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Оставшиеся места разыграли на финале Кубка России и распределили по спортивному принципу. У мужчин, где Россия имеет всего две квоты, выиграл ученик Алексея Мишина Евгений Семененко и получил право выступить на дебютном ЧМ, в парах и танцах на главный старт сезона отправятся победившие Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. В женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заняла четвертое место, но первая тройка не проходит на ЧМ по возрасту.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

Состав сборной России на ЧМ

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

Чемпионат мира пройдет 22-28 марта.

ЧМ-2020 не состоялся из-за коронавируса. Действующей чемпионкой мира на данный момент является Алина Загитова.

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